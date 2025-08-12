В Челябинске на подростков завели дело о хулиганстве после нападения на ребенка

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в отношении двух подростков, избивших ребенка в региональном центре. Подозреваемых задержали полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.

Информация о нападении на мальчика появилась в социальных сетях. По неподтвержденной информации, 17-летние юноши издевались над ребенком с аутизмом 9 августа на площади Революции. Друг пытался заступиться за мальчика, подростки переключились на него. Ребенок попытался убежать в подземный переход, но и-за астмы начал задыхаться. Юноши избили его, в том числе ударили железным предметом по голове. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

После задержания подозреваемых следователи и полицейские продолжают устанавливать детальную картину происшествия и оценивать роли всех участников произошедшего.

Виталина Ярховска