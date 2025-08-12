Мэрия отказалась от иска к пермскому застройщику об очистке участка в Левшино

Администрация Орджоникидзевского района Перми отказалась от иска к строительной компании «Кудесник плюс» об освобождении участка в Левшино от мусора. Согласно материалам дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, мэрия требовала привести в нормативное состояние территорию компании на ул. Социалистической, 22, площадью 1 га.

Фото: Участок компании «Кудесник плюс» в Левшино, фото - публичная кадастровая карта.

Земля по ул. Социалистической, 22, должна была быть очищена от конструкций ограждения из бетонных плит и профлиста. С ограждения участка требовалось также удалить надписи и другие изображения. С самой площадки надо было вывезти бытовой и строительный мусор, убрать бетонные плиты. На заседание 21 июля представители истца и ответчика не явились, и суд провел его в отсутствие сторон. Суд принял отказ районной администрации от иска и прекратил производство по делу.

Группа «Кудесник», в которую входит ООО «Кудесник плюс», работает на строительном рынке региона 25 лет. Компания возводит жилые и гражданские объекты по подряду и как самостоятельный застройщик. Среди работ «Кудесника» — дома на ул. Косякова, 16, ул. Светлогорской, 11, 15, спальный корпус «Алмаз» на курорте «Ключи», автоцентры «Фольксваген» на пр. Парковом, 64, и шоссе Космонавтов, 381, и другие объекты.