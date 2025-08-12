Администрация президента РФ помогла в решении вопроса о сохранении ХК «Саяны»

Вопрос о продолжении участия абаканской команды по хоккею с мячом «Саяны» в российской Суперлиге решался с участием администрации президента РФ. Об этом директор по организации и проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России Юрий Молотков рассказал в интервью иркутскому ИА «Альтаир».

«Борис Иванович Скрынник (президент федерации. — «Ъ») провел переговоры на самом высоком уровне, включая администрацию президента России, о том, чтобы команда сохранилась. В свою очередь глава Хакасии Валентин Олегович Коновалов внимательно отнесся к вопросу развития хоккея с мячом в регионе, дал поручение команду сохранить…»,— сказал он. По словам господина Молоткова, несколько клубов, включая российского чемпиона «Кузбасс», готовы делегировать молодых ребят в «Саяны» для получения игровой практики.

В середине июля правительство Республики Хакасия сообщило о том, что «Саяны», испытывавшие финансовые трудности, продолжат выступать в Суперлиге. По словам господина Коновалова, для клуба был найден спонсор.

По данным Федерации хоккея с мячом России, 25 августа «Саяны» должны направить заявку на участие в Кубке России. Матчи этого турнира начнутся 6 сентября в Кемерове и Ульяновске.

Валерий Лавский