Российско-китайский отряд кораблей совершил заход на Камчатку

В рамках выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе отряд кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) КНР для пополнения запасов зашли в порт Петропавловск-Камчатский.

«Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ), эскадренный миноносец «Шаосин» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху» ВМС НОАК встали на рейде в Авачинской губе»,— говорится в сообщении пресс-службы ТОФ.

Уточняется, что после пополнения запасов корабли продолжат патрулирование «по заранее утвержденному маршруту».

«Основными задачами совместного патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР»,— сказано в пресс-релизе ТОФ.

Перове российско-китайское военно-морское патрулирование состоялось в 2021 году и теперь проводится на ежегодной основе.

Ранее, с 1 по 5 августа текущего года, корабли ВМФ России и ВМС НОАК КНР приняли участие в учении «Морское взаимодействие — 2025», которое проходило в полигонах боевой подготовки ТОФ в акватории Японского моря.

