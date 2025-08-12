Житель Хакасии участвовал в стримах в поддержку нацформирования Украины

ФСБ вынесла предостережение 32-летнему жителю Хакасии, принимавшему участие в стримах на одном из каналов видеохостинга YouTube, на которых обсуждались вопросы оказания финансовой помощи украинскому военизированному нацформированию, признанному в РФ террористическим. В трансляциях указывались реквизиты для перевода денег на покупку оружия, оборудования и амуниции для боевиков, рассказали в пресс-службе республиканского УФСБ.

Мужчина, по данным спецслужб, высказал намерение оказать материальную помощь террористической организации, однако в эти планы вмешались силовики. «Противоправные устремления указанного лица пресечены сотрудниками регионального органа безопасности. Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий. В результате принятых профилактических мер житель Хакасии отказался от планов по участию в ресурсном обеспечении украинских террористических структур», — рассказали в УФСБ.

Илья Николаев