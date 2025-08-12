AOL прекращает сервис dial-up с 30 сентября

AOL официально прекратит предоставление услуг коммутируемого доступа в интернет через модем с 30 сентября 2025 года. В обновлении на сайте поддержки компания заявила: «AOL проводит плановую оценку продуктов и услуг и приняла решение о прекращении предоставления сервиса Dial-up Internet», добавив, что загрузка программного обеспечения «для устаревших операционных систем» также будет отключена.

Сервис, запущенный под брендом America Online в 1990-х, когда-то познакомил миллионы пользователей с интернетом. Аудитория AOL сократилась с 2,1 млн пользователей в 2015 году до «нескольких тысяч» в 2021-м. Компания, пиковая капитализация которой в 2000 году достигала $164 млрд, сейчас сосредоточена на email-сервисах и кибербезопасности. По данным Бюро переписи США, в 2023 году dial-up использовали лишь 163 тыс. домохозяйств (0,13% от общего числа).