Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на брифинге, что Китай выражает недовольство и решительно выступает против того, чтобы члены «Группы семи» (G7) делали безответственные замечания по поводу правоохранительной деятельности администрации специального административного района Сянган. Накануне члены Механизма быстрого реагирования G7 выступили с критикой решения сянганской полиции о выдаче ордеров на арест зарубежных лиц, причастных к незаконным избирательным мероприятиям так называемого «сянганского парламента», назвав эти действия «транснациональными репрессиями».

«Мы призываем соответствующие страны и организации прекратить поощрять антикитайских возмутителей спокойствия и перестать вмешиваться во внутренние дела Китая», — приводит слова Линь Цзяня агентство «Синьхуа».

Представитель МИД подчеркнул, что действия полиции соответствуют Закону КНР о защите национальной безопасности и Положениям о защите национальной безопасности в Сянгане, а также международному праву и общепринятой практике. С его слов, упреки в «транснациональных репрессиях» беспочвенны, а те, кто их допускает, страдают лицемерием и навязывают двойные стандарты.

Эрнест Филипповский, Хабаровск