За январь-июль производство автомобилей в КНР возросло на 12,7% до 18,24 млн единиц

В первые семь месяцев 2025 года общий объем производства автомобилей в Китае составил 18,24 млн единиц, увеличившись на 12,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Продажа автомобилей превысила объем производства, составив 18,27 млн единиц (рост на 12% ), сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей (КАА).

В январе-июле производство коммерческих автомобилей продемонстрировало рост на 6% год к году и составило 2,4 млн единиц, а продажи достигли 2,43 млн единиц — прирост на 3,9%.

За те же семь месяцев текущего года производство автомобилей на новых источниках энергии (NEV) выросло на 39,2% до более чем 8,23 млн единиц, при этом их продажи возросли на 38,5% до 8,22 млн единиц.

В июле объем производства автомобилей в стране составил 2,591 млн единиц, что на 13,3% больше в годовом выражении, в то время как продажи выросли на 14,7% до 2,593 млн единиц.

Экспорт автомобилей из КНР за январь-июль увеличился на 12,8% в годовом исчислении. Экспорт NEV при этом возрос на 84,6% - до 1,31 млн единиц.

