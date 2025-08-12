Два сотрудника скорой помощи погибли при атаке БПЛА в Горловке

Два сотрудника скорой помощи погибли в результате атаки в Горловке в ДНР. Еще два человека — фельдшер и водитель — находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По словам главы округа, в результате нападения был поврежден автомобиль скорой помощи.

Ранее господин Приходько сообщил об атаке БПЛА в Дзержинске из-за атаки БПЛА ВСУ пострадал 60-летний мужчина, а в Красногоровке при взрыве боеприпаса тяжело ранен 45-летний мужчина и пострадал 44-летний мужчина.