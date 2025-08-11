«Интерфакс»: Новак обсудит меры по сдерживанию цен на рынке нефтепродуктов

Вице-премьер РФ Александр Новак 14 августа проведет совещание для обсуждения ситуации на рынке нефтепродуктов. Главная цель — не допустить роста цен на топливо выше уровня инфляции, сообщили источники «Интерфакса».

Несмотря на введенный в конце июля запрет на экспорт бензина, биржевые цены продолжают расти и уже превышают инфляцию. В связи с этим на совещании планируется обсудить: дальнейшее применение запрета на экспорт, предложение ФАС повысить норматив биржевых продаж бензина с 15% до 17% и другие меры.

Тем временем, Минэнерго и Минфин готовят изменения в налоговое законодательство, чтобы повысить отсечку обнуления для топливного демпфера, что позволит нефтяникам получать выплаты из бюджета, добавили собеседники агентства

Минэнерго уверяет, что топливный рынок под контролем, запасов нефтепродуктов хватает, а изменения цен связаны с сезонностью.