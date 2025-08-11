Правительство направит 9,4 млрд руб. на выплаты детям пленных военнослужащих

Правительство России увеличило объем средств, которые направят на выплаты детям военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести.

Согласно распоряжению от 11 августа, правительство выделит на выплаты 9,38 млрд руб. В январском распоряжении была указана сумма в 3,68 млрд руб.

Речь идет о ежемесячных социальных выплатах. Указ президента о ее назначении вступил в силу 27 декабря 2024 года. Размер пособия равен прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе, где живет семья. Например, в Москве он составляет 20,6 тыс. руб.