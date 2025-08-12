Косметика забирает себе ярко-зеленый

Косметическая сеть «Золотое яблоко» подала в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака — своего фирменного ярко-зеленого цвета. По словам юристов, регистрация цвета в качестве товарного знака — долгий и сложный процесс, посильный только крупным компаниям. Свои цвета смогли зарегистрировать, например, Wildberries, МТС, «Газпром» и Сбербанк.

«Золотое яблоко» хочет закрепить за собой лаймовый цвет, который применяется во внешней и внутренней фирменной атрибутике, а также в упаковке. Как следует из бюллетеня Роспатента, заявка на такой товарный знак была подана в начале августа 2025 года. Основатель и совладелец косметической сети Максим Паняк объяснил “Ъ” этот шаг желанием «укрепить визуальную идентичность бренда». По его словам, это также поможет бренду минимизировать возможную путаницу в глазах клиентов и «защитить их от мошенников», которые используют цвета и атрибутику «Золотого яблока» в своих целях.

«Золотое яблоко» специализируется на продаже парфюмерии и косметики. Сеть основана в 2004 году в Екатеринбурге. Сейчас у «Золотого яблока» 14 магазинов в Москве и 24 — в регионах. Компания также работает в Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Выручка «Золотого яблока» за 2024 год выросла на 66,3%, до 155,5 млрд руб., чистая прибыль — на 13,9%, до 3,8 млрд руб.

Заявок на испрашивание охраны цвета крайне мало, такие регистрации, как правило, проходят довольно сложно, отмечает руководитель практики «Интеллектуальная собственность» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Елена Баршай. «Это прерогатива компаний-гигантов, поскольку только они могут подтвердить обширную ассоциативную связь потребителей с определенными цветами»,— отмечает она.

Но даже у крупных компаний, которые в итоге смогли закрепить за собой фирменные цвета, регистрация занимала довольно продолжительное время.

Wildberries, например, удалось зарегистрировать фиолетовый цвет как товарный знак, но лишь со второй попытки. При первоначальной регистрации компании не удалось подтвердить различительную способность обозначения. У МТС регистрация их красного цвета заняла более двух лет.

Лаймовый цвет появился в брендинге «Золотого яблока» в 2021 году. До этого компания использовала менее яркие цвета: ее пакеты, например, были бледно-розовыми. Компания считает, что проблем с регистрацией цвета в качестве товарного знака у нее не будет: при подаче заявки она опиралась на опрос ВЦИОМ, который показал, что 73% респондентов называют лаймовый цвет узнаваемым атрибутом бренда.

Вполне вероятно, что кислотно-зеленый цвет ассоциируется с «Золотым яблоком» только на постсоветском пространстве. На Западе, например, его скорее бы назвали brat green — по названию альбома британской певицы Charli XCX. Этот цвет был использован в оформлении обложки пластинки, и, по заявлению самой певицы, он «просто отвратителен». Цвет стал невероятно популярным: появлялся на подиумах и даже в избирательной кампании кандидата в президенты США Камалы Харрис.

