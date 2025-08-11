Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп опроверг сообщения о введении пошлин на золото

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не планирует вводить пошлины на импортируемое в страну золото. Financial Times (FT) на прошлой неделе писала, что власти Штатов установили тарифы на ввоз золотых слитков весом более 1 кг.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Золото не будет облагаться тарифами»,— написал господин Трамп в Truth Social.

8 августа FT со ссылкой на письмо Таможенной службы США писала о введении пошлин на импорт золотых слитков. Газета уточняла, что решение может серьезно повлиять на рынок драгоценных металлов во всем мире, а также нанести удар по Швейцарии.

