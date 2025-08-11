В центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка Николая Сажина из Санкт-Петербурга

В Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге открылась выставка «Покидая кокон» художника из Санкт-Петербурга Николая Сажина (1948-2019).

Николай Сажин родился в Троицке (Челябинская область). В 11 лет вместе с родителями переехал в Выборг. После школы учился в Таврическом художественном училище, а затем в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Участник более 70 выставок. Его картины хранятся в музеях и частных коллекция в России и за рубежом. Член Союза художников России, член Санкт-Петербургской академии современного искусства.

Узнаваемый «сажинский» стиль сложился в 1970-е годы. Художник выставлялся на квартирных выставках и ДК им. Газа и Ленсовета, став одним из самых ярких представителей «газаневской культуры» и современного искусства Ленинграда. Кроме работы в мастерской Николай Сажин преподавал на факультете графики Института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина и в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. Штиглица. Его целью было привить ученикам творческую свободу. «Что такое интуиция у художника? Это же звериное чувство, оно не поддается никакому анализу. Чем талантливее человек, тем больше вещей, которые ему трудно объяснить»,— рассуждал он.

На выставке представлено более 100 работ. В глубине экспозиции — триптих «Коконы» (2006), на котором изображены окутанные в кокон существа, чей взгляд наблюдает за посетителями выставки.

Концепция выставки и ее название напрямую связаны с коконом, который должен раскрыть зритель и попасть в мир художника. «Наша экспозиция делится на два символически подсвеченных участка с теплыми тонами и прохладными фиолетовыми. Жизнь, ее рождение, страсть, эмоция, плоть, такие биоморфные сущности, определимые или нет, они все сконцентрированы вот на той (теплой) стороне. Слева и по центру нас ждет переход в фиолетовое пространство прекрасной деградации, разложения форм, выход из коконов и другие сущности»,— рассказал куратор выставки, научный сотрудник сектора отечественного искусства XX–XXI веков Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) Глеб Савенко.

В начале выставки посетители могут заглянуть в пространство «кокона» Николая Сажина. Снаружи пространства висят четыре картины «Пугало» (1990). На картине изображены антропоморфные существа, на которых висят лохмотья, скрывающие тела из неопознанной материи. Внутри экспозиции собраны автопортреты художника, картины с коллекцией антиквариата, работы с образами бактерий и насекомых. Картины отличаются по исполнению от тех, что висят в зале.

Рядом на колоннах висят «театральные» элементы: черепа животных, которых Николай Сажин называл «йориками». Форма и детали этих вещей играли важную роль в его творчестве. Художник брал их за основу, вытягивая форму и видоизменяя пропорции. Они всегда находились в его мастерской вместе с тыквами, лягушками и другими вещами, которые можно встретить на картинах.

В другой части выставки серия ранних картин Николая Сажина, его эксперименты с композицией и объемными элементами. На картине «Пейзаж с фигурой, благословляющей пейзаж» (1988) обезличенная фигура, стоя на берегу, тянет руку и обращается к реке. Художник работал с пластикой, повторяя закругленные элементы в композиции (берег, лес, фигура).

