Следствие начало проверку после гибели девочки при падении с причала в Астрахани

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани приступил к процессуальной проверке по факту гибели 14-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Трагедия произошла близ одного из домов на площади Нефтяников в Трусовском районе сегодня, 11 августа. Девочка упала с пятиметровой высоты при переходе на причал и скончалась в машине «скорой».

Проверку по данному факту проводит и прокуратура. Надзорное ведомство оценивает соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения их безопасности.

Павел Фролов