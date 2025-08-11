Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на ж/д переезде в Тульской области

В Тульской области на железнодорожном переезде у станции Мордвес произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Авария произошла в 17:06 мск. По данным пресс-службы Московской железной дороги, водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся поездом № 557 сообщением «Москва – Имеретинский курорт».

Машинист экстренно затормозил, однако расстояния оказалось недостаточно, чтобы избежать столкновения, говорится в сообщении МЖД. Предварительно, пострадавших нет, и состав не сошел с рельсов. В 19:59 мск поезд продолжил движение по маршруту.

Из-за аварии на путях также задерживается пригородный поезд № 6735 «Ожерелье – Урванка». Время отклонения от графика составляет почти два часа.