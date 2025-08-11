С местными не складывается

Жители поселка Новинки в Нижнем Новгороде записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение властей о строительстве склада Wildberries. Весной стало известно, что в этом районе планируется возвести логистический центр стоимостью не менее 12 млрд руб. Авторы обращения указывают, что склад появится вместо давно обещанного благоустройства, стадиона, детсадов и школ. Они опасаются, что тысячи работников склада будут оставлять свои автомобили на местных улицах, а тяжелые фуры разобьют дороги. Накануне в Wildberries сообщили, что компания рассматривает разные локации для логистического центра, права на земельный участок в Новинках еще не оформлены, а граждане ЕАЭС работают только в Московской области. В правительстве ситуацию пока не комментируют.

Жители Новинок не хотят видеть большой склад рядом со своими домами

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Компания Wildberries считает, что опасения нижегородцев по поводу будущего строительства крупного логистического центра по соседству с жилыми домами не соответствует действительности. Об этом в пресс-службе Wildberries сообщили «Ъ-Приволжье» посте того, как жители Новинок записали и разместили в соцсетях видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Нижегородцы просят президента повлиять на планы строительства крупного склада.

В своем видео они рассказали о том, как 5,6 тыс. собственников жилья в поселке и соседней Кусаковке купили квартиры по нацпрограмме «Жилье для российской семьи» и с 2017 года ждут обещанной социальной инфраструктуры.

Нижегородцы напомнили, что Дом.РФ и областное правительство обещали построить в Новинках крупный торговый центр, детсад, открытый стадион, парковую аллею и современные детские площадки. Ничего этого не построено, сообщили авторы видео и показали разбитые дороги, эскизы проектов благоустройства и детскую площадку в луже. «Мы остались одни в поле. Мечты на расширение семьи рядом с парками, развитыми социальными объектами развеялись, как дым»,— отметили авторы обращения. Сейчас они опасаются, что вместо обещанного благоустройства и социальной инфраструктуры рядом с их домами появится склад маркетплейса.

Как писал «Ъ-Приволжье», рамочное соглашение о строительстве основательница Wildberries Татьяна Ким и губернатор Глеб Никитин подписали на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Тогда стоимость проекта оценивалась в 10 млрд руб. Планировалось, что строительство начнется в 2022-м, однако федеральный оператор «Дом.РФ» отказался передать требуемый участок в новинках рядом с ЖК «Окский берег» в областную собственность. Позднее земли, которые планировались под социальную застройку, перевели в категорию инженерно-транспортной инфраструктуры.

В мае 2025 года состоялись общественные слушания по проекту складского комплекса.

Участники обсуждения выступили против строительства, однако, поскольку итоги слушаний носят рекомендательный характер, в июле правительство Нижегородской области объявило торги на право комплексного развития незастроенной территории площадью 33,5 га в границах улиц Парковой, Высокой и Полетной в Новинках рядом с трассой р-158 Нижний Новгород — Саратов. Прием заявок завершится 18 августа, итоги аукциона подведут 25 августа.

Победитель торгов должен будет инвестировать не менее 12 млрд руб. Проект предполагает строительство логистического комплекса площадью 150 тыс. кв. м, в котором будут трудиться 5 тыс. работников. Местные жители считают, что основными работниками комплекса станут «мигранты, которые не знают русского языка и не соблюдают законы и традиции». Они обращают внимание на то, что рядом с будущим складом расположены школа на 1,5 тыс. мест и детсад, воспитанники которых будут вынуждены ежедневно «видеть трехметровый забор с колючей проволокой, вереницы фур, грязь, пыль и толпы непонятных людей».

Авторы обращения попросили Владимира Путина отменить «несогласованное с жителями решение по переводу земель в категорию производственных и транспортных объектов». В финале видео они вставили кадры с предыдущим губернатором Валерием Шанцевым, который произносит фразу: «Хорошо, когда накануне Нового года исполняется твоя мечта, и ты получаешь собственную квартиру».

Комментируя ситуацию, в Wildberries сообщили, что по состоянию на 11 августа локация для строительства логистического комплекса окончательно не выбрана.

В компании сообщили, что рассматривают разные площадки на территории Нижегородской области, а права на землю под будущее строительство еще не получены.

При этом в компании говорят, что в ее логистических центрах работают только граждане РФ. Исключение составляют два объекта в Московской области, где предусмотрена возможность работы для приезжих из стран ЕАЭС. «Обязательным условием при оформлении являются разрешения на работу и официальное подтверждение соответствующих органов права на пребывание на территории России»,— уточнили в Wildberries.

В правительстве Нижегородской области оперативно не ответили на вопросы «Ъ-Приволжье» о претензиях жителей Новинок.

Ранее нижегородские чиновники говорили, что если инвестор постарается, то сможет начать строительство до конца текущего года или в начале следующего. У него не должно уйти много времени на проектирование объекта, так как за основу можно взять стандартный готовый проект, который потребуется вписать в существующий рельеф.

Владимир Зубарев