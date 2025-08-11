В детском лагере под Волгоградом травмировалась девочка, проводится проверка

Прокуратура Волгоградской области приступила к проверке по факту травмирования девятилетней девочки в детском лагере Городищенского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Девочка получила телесные повреждения в результате падения на асфальт с перил крыльца входа в столовую. Произошло это около 20:30 30 июля этого года.

Прокуратуре предстоит оценить соблюдение требований законодательства при организации отдыха и оздоровления детей. Также надзорное ведомство контролирует ход процессуальной проверки, которую проводит по данному факту следствие.

Павел Фролов