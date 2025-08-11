В Черноземье 12 августа будет дождливая погода, от +12°С до +22°С

Во вторник, 12 августа в регионах Черноземья пройдут дожди. Температура — от +12°С в темное время суток до +22°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет малооблачно, температура составит +13°C. Днем — облачно с прояснениями, +22°C.

В Воронеже ночью — облачно с прояснениями, дождь, +14°C. Днем — облачно, дождь, +21°C.

В Курске ночью ожидается переменная облачность, +14°C. Днем будет облачно, +22°C.

В Липецке — облачно, дождь. Ночью — +12°C. Днем — +22°C.

В Орле ночью — облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, +13°C. Днем — облачно, временами небольшой дождь, +22°C.

В Тамбове — облачно, дождь. В темное время суток — +12°C. Днем —+22°C.

Юрий Голубь