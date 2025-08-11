Глава Дагестана прокомментировал отключение мобильного интернета в регионе

Сергей Меликов прокомментировал ограничения мобильного интернета в республике. «Враги используют технологии против нас, управляя дронами посредством мобильного интернета»,— объяснил он необходимость этой меры предосторожности в своем Telegram-канале. Главная ее цель, добавил глава республики,— это предотвращение террористических актов и защита критически важных объектов.

«Уверен, вы меня поддержите — лучше потерпеть эти неудобства, чем рисковать жизнью даже одного нашего земляка»,— написал господин Меликов. По его словам, Минцифры и операторы связи делают все возможное, чтобы смягчить неудобства и как можно быстрее восстановить работу всех сервисов. «Звонки и SMS работают без перебоев,— уточнил он,— доступны проводной интернет и Wi-Fi. Мы активно расширяем сеть бесплатных точек доступа в парках Махачкалы и Каспийска, торгово-развлекательных комплексах, магазинах и филиалах МФЦ, чтобы у вас оставались возможности для связи».

Глава Дагестана попросил жителей республики отнестись с пониманием к принимаемым мерам, «проявить терпение и сплоченность».

Юлия Рыбина, Махачкала