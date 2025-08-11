Просроченная задолженность по кредитам в Петербурге достигла 57,8 млрд рублей

Рынок розничных кредитов в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2025 года продолжил демонстрировать заметное снижение. Общий объем выданных кредитов физическим лицам составил 541,1 млрд рублей, что на 25% меньше показателя за аналогичный период 2024 года (718 млрд рублей). Такие данные предоставили в Северо-Западном главном управлении Банка России.

По кредитам сроком до одного года ставка в мае 2025 года достигла 28,63% против 25,75% годом ранее. Для кредитов со сроком выше одного года ставки выросли с 16,29% до 18,76% в мае 2025 года. Ипотечные жилищные кредиты в структуре розничного кредитования занимают около 15% общего объема выданных кредитов, уточняется в сообщении.

Итоги первых шести месяцев 2025 года показывают устойчивое снижение объемов выдач на фоне роста процентных ставок, отмечают в ЦБ. Негативным трендом стало увеличение просроченной задолженности — объем достиг 57,8 млрд рублей, что составляет 3,1% от общего портфеля розничных кредитов. Годом ранее доля просрочек была ниже и составляла 2,3%.

Александра Хренкова