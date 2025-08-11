Под Ярославлем отремонтируют дорогу до Мужево

Объявлен поиск подрядной организации для капитального ремонта участка дороги «М-8 – подъезд к г. Кострома» – Коргиш – Мужево в Ярославском округе. Открытый конкурс на проведение работ проводится в системе «ЕИС Закупки».

В настоящее время покрытия из асфальтобетона и щебня характеризуются деформациями, такими, как колеи, выбоины. «Необходимо обеспечить и повысить прочность дорожной одежды, повысить работоспособность дорожных сооружений, обеспечить безопасность дорожного движения»,— говорится в документах к закупке.

Начальная цена контракта составляет 274 млн руб. Заказчиком выступает ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба». Работы должны начаться в апреле 2026 года, а завершиться — в октябре 2027 года. Первые два участка будут делать в следующем году, а третий — в 2027 году. Определение подрядчика состоится в конце августа 2025 года.

Алла Чижова