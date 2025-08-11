Маршрут отхода

Краевые власти могут самостоятельно заняться строительством мусороперерабатывающего комплекса на полигоне в Софронах. Ранее этот объект стоимостью 4,6 млрд руб. планировалось создать в рамках заключенного в 2023 году концессионного соглашения с ООО «Энвиком Пермь». Однако, как выяснил «Ъ-Прикамье», в мае 2025 года соглашение было расторгнуто из-за невыполнения обязательств концессионером. Реализацией проекта теперь может заняться подконтрольное краевому фонду развития ООО «Пермский региональный экологический оператор». Эксперты полагают, что общество создали для привлечения федеральных средств, в чем может помочь «Российский экологический оператор».

В начале июля в Перми было зарегистрировано ООО «Пермский региональный экологический оператор» (ПРЭО). По данным «СПАРК-Интерфакс», основной вид деятельности — сбор неопас­ных отходов. Уставный капитал — 100 тыс. руб., единственный учредитель — АО «Фонд развития Пермского края», подконтрольное краевым властям. В качестве гендиректора общества указан Кирилл Парфинчук. В ФРПК комментировать создание компании и планы ее деятельности отказались.

Как рассказали «Ъ-Прикамье» несколько знакомых с ситуацией источников, ПРЭО, скорее всего, займется мусороперерабатывающим комбинатом (МПК) на полигоне Софроны (Свердловский район Перми). Объект по обработке и энергетической утилизации твердых коммунальных отходов должно было построить ООО «Энвиком Пермь», близкое к миллиардеру Виктору Харитонину. В сентябре 2023 года краевые власти подписали с «Энвиком Пермь» концессионное соглашение. Согласно документу, концессионер должен был построить экотехнопарк, состоящий из двух участков: по обработке ТКО (стоимостью 3,46 млрд руб.) и энергетической утилизации органической фракции (1,23 млрд руб.). Экотехнопарк должен был обеспечить прием 250 тыс. т ТКО в год, 65% которых планировалось отправлять на переработку. Участок по обработке необходимо было сдать в эксплуатацию 1 января 2026 года. Срок действия концессионного соглашения — 20 лет. Для реализации проекта власти должны были передать исполнителю земельный участок площадью 89 тыс. кв. м.

ООО «Энвиком Пермь» было зарегистрировано в Перми в июле 2022 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами являются директор ООО Анастасия Рожкова (49%) и калининградское международное ООО «Огмент Инвестментс Лимитед». Инвестор последнего — господин Харитонин. По итогам прошлого года чистый убыток «Энвиком Пермь» составил свыше 40,9 млн руб., пассивы компании превышают 61 млн руб.

О ходе работ по объекту не сообщалось. В реестре концессионных соглашений с участием Пермского края договор с ООО «Энвиком Пермь» фигурировал еще в апреле текущего года. В редакции реестра от 1 июля 2025 года концессионного соглашения с ним нет. Собеседники «Ъ-Прикамье» говорят, что оно якобы было расторгнуто. Ранее сообщалось, что, по условиям договора, он может быть расторгнут либо по решению суда, либо по соглашению сторон в связи с изменением обстоятельств, из которых концессионер и концедент исходили при подписании документа.

В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края факт расторжения соглашения в мае 2025 года подтвердили, пояснив, что решение было принято в связи с нарушением концессионером условий соглашения.

Собеседник в отрасли полагает, что структуры гос­подина Харитонина ранее не занимались столь крупными проектами в области переработки отходов, а без опыта реализовывать их сложно. «Думаю, обе стороны удовлетворены, что сотрудничество прекращено»,— полагает источник и не исключает, что к строительству МПК может быть привлечена публично-правовая компания «Российский экологический оператор». «По сути, это гос­компания с большим материальным ресурсом, которая уже строит в регионах подобные объекты,— отмечает он.— Компания сама может выступать заемщиком, если она или ее дочерние структуры войдут в проект. Это дешевле, чем брать деньги в коммерческих банках».

Бывший вице-премьер Прикамья, курировавший сферу ЖКХ, Антон Удальев полагает, что ПРЭО был соз­дан именно для получения под проект федеральных средств. «Схему с привлечением крупного игрока я считаю правильной как с точки зрения привлечения льготного финансирования, так и упрощения административных процедур,— отмечает эксперт.— Но в этой схеме очень важна и техническая составляющая проекта, поскольку она напрямую влияет на его стоимость».

Дмитрий Астахов