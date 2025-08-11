Школу на Московском проспекте планируют сдать в октябре

МКУ «Агентство по строительству» города Ярославля и ООО «Ведич» подписали дополнительное соглашение к контракту на строительство школы на Московском проспекте. Согласно документу, подписанному сторонами 31 июля, работы должны быть выполнены до 1 октября 2025 года. Оплата последнего этапа работ должна быть произведена не позднее 24 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Ход работ проверили мэр Ярославля Артем Молчанов и прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий. В мэрии уточнили, что рабочие приступили к отделке чаши бассейна.

«Сейчас в школе завершают чистовую отделку помещений, выполняют монтаж осветительных приборов и установку систем безопасности и видеонаблюдения. Продолжается сборка учебного оборудования и мебели, а также пусконаладочные работы вентиляции и лифтов»,— рассказали в мэрии.

Господин Юрздицкий обратил внимание подрядчика на необходимость сдачи школы в установленный срок с соблюдением требований норм и правил, а мэра попросил тщательно контролировать работы, получение лицензии, приобретение учебников и привлечение педагогов.

Напомним, что школа рассчитана на 1100 мест. Стоимость контракта на строительство превышает 1,1 млрд руб.

Алла Чижова