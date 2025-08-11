Потери местного значения

Практически все партии, выдвинувшие списки на осенние выборы в региональные парламенты, успешно преодолели этап регистрации. Только «Родина» не смогла собрать подписи в свою поддержку в двух из пяти субъектов РФ. А Партии социальной защиты нужно дождаться вступления в силу решения суда, который вернул ее список на выборы в Костромскую облдуму. Если вышестоящие инстанции подтвердят это решение, в 11 парламентских кампаниях примут участие 12 партий.

Последним регионом, где 10 августа закончилась регистрация кандидатов в законодательные собрания субъектов РФ, стала Калужская область. В итоге, по данным местных избиркомов, зарегистрировать все выдвинутые списки смогли 10 из 12 партий, заявившихся на сентябрьские выборы (см. график).

Четыре парламентские партии — «Единая Россия» (ЕР), КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) — будут представлены во всех 11 регионах, где пройдут выборы в заксобрания.

Пятая думская партия «Новые люди» зарегистрировала свои списки в девяти регионах — за исключением Белгородской области и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Ранее белгородские единороссы предложили всем партиям направить средства, выделенные на агитацию, в Фонд помощи раненым детям региона, однако «Новые люди» пошли дальше и решили вовсе отказаться от участия в белгородской кампании.

Самую высокую активность среди непарламентских партий, как и на губернаторских выборах (см. “Ъ” от 11 августа), проявила Партия пенсионеров: ее кандидаты будут в бюллетенях в семи регионах.

На второе место претендовала «Родина» с пятью выдвинутыми партсписками, однако в Калужской и Курганской областях «родинцы» споткнулись на этапе сбора подписей, сообщил “Ъ” председатель партии Алексей Журавлев. Он признался, что ему «сложно предъявлять претензии региональным лидерам», поскольку процесс сбора автографов избирателей является крайне непростым для непарламентских партий. По той же причине до бюллетеней не добрались и кандидаты от «Яблока», выдвинутые по одномандатным округам в Челябинской и Курганской областях (партсписков на выборах в заксобрания «яблочники» на этот раз нигде не выставляли).

По одному списку зарегистрировали Российская партия свободы и справедливости (РПСС) и «Зеленая альтернатива», к которым может присоединиться и Партия социальной защиты (ПСЗ). Как ранее сообщал “Ъ”, костромской облизбирком отказался регистрировать ее список на выборах в облдуму, поскольку участники партсобраний, выдвигавших делегатов на предвыборную конференцию, якобы были членами ЕР. А за вычетом «двойных агентов», по подсчетам избиркома, собрания лишились необходимого кворума (см. “Ъ” от 1 августа). ПСЗ оспорила отказ в суде и добилась возвращения списка на выборы, однако в силу это решение еще не вступило.

Что касается уровня конкуренции по отдельным регионам, то лидерство сохранила Республика Коми (зарегистрированы все девять выдвинутых партсписков), где помимо пяти парламентских партий в бюллетене будут и четыре непарламентских: «Коммунисты России», «Родина», РПСС и «Зеленая альтернатива». Второе место поделили Новосибирская и Рязанская области (по восемь), но к ним может присоединиться и Костромская область (семь) — если ПСЗ окончательно восстановится на выборах. Минимальным разнообразием отличаются Магаданская область (пять списков) и ЯНАО (четыре): там в бюллетенях будут только думские партии.

Напомним также, что в восьми регионах, где на выборах предусмотрены общерегиональные части партсписков (их нет в ЯНАО, Курганской и Костромской областях), «паровозами» у ЕР традиционно выступают действующие губернаторы. В ЛДПР ту же роль играет председатель партии Леонид Слуцкий, лично возглавивший списки в семи субъектах (за исключением Коми). Другие парламентские партии делегировали в некоторые регионы известных депутатов Госдумы. Например, вице-спикер Владислав Даванков («Новые люди») поведет соратников на выборы в Новосибирской области, Олег Михайлов (КПРФ) — в Коми, а зампред фракции СРЗП Валерий Гартунг — в Челябинской области.

Божена Иванова