Ленобласть сдерживает темпы

С января по июль 2025 года в Ленинградской области введено 2,522 млн кв. м жилья, это на 3% меньше, чем годом ранее. При этом сегмент ИЖС в регионе вырос на 12% и составил 2,01 млн кв. м. Власти Ленобласти объясняют небольшое снижение объема строительства во многоквартирных домах (МКД) падением спроса в новых условиях выдачи ипотеки, а девелоперы констатируют плавно растущий спрос в ближайших к городу локациях агломерации, но отмечают их отставание по уровню развития транспортной и социальной инфраструктуры.

За 7 месяцев года в Ленобласти построили 72% годового плана по вводу жилья

За семь месяцев года в Ленобласти построили 72% годового плана по вводу жилья, уточняют в пресс-службе строительного блока областного правительства. ИЖС обеспечивает основной объем, или 78% всего ввода. В прошлом году к началу августа в 47-м регионе было введено 2,58 млн кв. м жилья. «Крупные девелоперы планово смещают ввод очередей на конец года, подстраиваясь под спрос и новые условия ипотеки. Такой ритм работы позволяет отрасли развиваться без рывков и сохранять устойчивость всего рынка жилья»,— прокомментировал результаты января — июля заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский

Лидерами по объему ввода в указанный период стали: Всеволожский район, где было сдано 1,09 млн кв. м жилья (в том числе 609 тыс. кв. м ИЖС), Ломоносовский район — 378 тыс. кв. м (357 тыс. кв. м ИЖС) и Гатчинский район — 239 тыс. кв. м (221 тыс. кв. м ИЖС). Значительный прирост в ИЖС продемонстрировали Приозерский (130 тыс. кв. м в частном секторе), Волосовский (33 тыс. кв. м) и Киришский (8,7 тыс. кв. м) районы.

Мария Усачева, руководитель отдела продаж Veren Group, подтверждает, что Всеволожский район Ленобласти остается одной из наиболее востребованных локаций агломерации за пределами КАД. «С одной стороны, часть городов, входящих в состав района, уже исчерпали свой потенциал из-за массовой застройки и повышенной нагрузки на транспортную и социальную инфраструктуру. С другой, здесь по-прежнему есть локации без плотной типовой застройки, где создаются оригинальные проекты с развитым благоустройством и перспективой улучшения транспортной доступности. Например Сертолово»,— отмечает участник рынка.

Ломоносовский район считается живописным и экологически чистым, продолжает госпожа Усачева, но его удаленность от Петербурга, ограниченная социальная инфраструктура и низкая ликвидность недвижимости сводят немногочисленные преимущества к минимуму.

По данным коммерческого директора компании «Главстрой Санкт-Петербург» Алексея Бушуева, за последний год во Всеволожском районе Ленобласти средняя стоимость квадратного метра выросла на 4%, с начала текущего года — на 3%. Более выраженный рост отмечен в Ломоносовском районе, где квадратный метр подорожал на 16% по сравнению с июнем 2024 года и на 4% относительно января. «В целом в проектах за КАД, как и на рынке агломерации в целом, продолжается плавный рост цен без резких скачков. При этом текущая средняя стоимость квадратного метра во Всеволожском районе более чем на 30% ниже, чем в Выборгском районе Петербурга за счет более низкого уровня развития транспортной, социальной и коммерческой инфраструктуры»,— заключает эксперт.

