Лавров обсудил с главой МИД Армении мир между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Стороны обсудили прошедшую 8 августа в Вашингтоне встречу лидеров CША, Армении и Азербайджана.

«С.В.Лавровым была подчеркнута важность достижения устойчивого мира между Баку и Ереваном в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне в 2020-2022 годах, достигнутых при центральной роли России»,— сообщил российский МИД. Сергей Лавров выразил готовность Москвы и дальше содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

По итогам встречи Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Дональда Трампа в Вашингтоне 8 августа было подписано Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, а также трехсторонняя Вашингтонская декларация, включающая пункт о проекте транспортного сообщения «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». Сегодня Никол Пашинян рассказал об итогах встречи президенту России Владимиру Путину. Российский лидер отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку.

Лусине Баласян