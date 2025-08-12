Металлургов ждут в Тамани

В Азово-Черноморском бассейне, где ранее перевалку железной руды вел только порт Новороссийск, появился новый крупный игрок — терминал ОТЭКО в Тамани. Последний уже перевалил 600 тыс. тонн руды, а по итогам года собирается обработать около 3,5 млн тонн сырья. В целом объем перевалки руды увеличивается, и аналитики отмечают рост мировых цен на этом рынке. Сейчас основной интерес для российских экспортеров представляют Китай, а также рынки, демонстрирующие рост выплавки стали: Турция, страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Куцкий, Коммерсантъ Фото: Олег Куцкий, Коммерсантъ

ОТЭКО запустила перевалку железорудного сырья (ЖРС) в Тамани, рассказали “Ъ” в компании. 28 июля ушло первое судно класса Panamax (дедвейт 60–80 тыс. тонн), через неделю — Capesize (160–210 тыс. тонн). Еще одно судно класса Capesize с рудой отправлено 11 августа. В общей сложности в адрес терминала на сегодняшний день отгружено 600 тыс. тонн ЖРС, конечным пунктом назначения является Китай, говорит представитель ОТЭКО. До конца года компания планирует перевалить 3,5 млн тонн ЖРС.

В ОТЭКО говорят, что видят в расширении номенклатуры грузов возможность для выхода на новые рынки сбыта. «Потребность в ЖРС в Азии стремительно растет,— поясняет коммерческий директор по навалочным грузам ОТЭКО Инал Чкадуа,— на этом фоне металлургическая промышленность Китая сталкивается с проблемой дефицита высокосортных железных руд с высоким содержанием железа». Как отмечает топ-менеджер, именно поэтому ОТЭКО вовремя заходит в эту нишу: терминал компании в Тамани может обеспечить поставку сырья в КНР крупными партиями судами класса Capesize, обработка которых — основная специализация терминала.

В ОТЭКО отмечают, что в августе терминал навалочных грузов в Тамани впервые в своей истории достигнет загрузки по всем предусмотренным проектом номенклатурам, включая уголь, кокс, серу, железорудные окатыши, железорудный концентрат и минеральные удобрения. 20 августа ожидается отгрузка в адрес терминала первой партии минеральных удобрений объемом 50 тыс. тонн, с сентября этот груз будет также поставляться в регионы Юго-Восточной Азии, рассказали в ОТЭКО. В компании добавили, что вскоре завершают строительство склада минеральных удобрений емкостью 300 тыс. тонн, что позволит переваливать до 5 млн тонн этих грузов в год.

В 2024 году порты России перевалили 12,3 млн тонн железной руды, на 26,1% больше, чем годом ранее. Перевалка росла по всем бассейнам, наибольший долевой прирост показала Балтика (рост на 59,3%, до 3,45 млн тонн). Практически все порты, занимающиеся перевалкой руды, нарастили показатели. Так, «Ультрамар» в Усть-Луге в 2024 году удвоил перевалку ЖРС до 1,27 млн тонн, Морской порт Санкт-Петербург — нарастил на 36,6%, до 2,08 млн тонн, Находкинский МТП — на 26,8%, до 1 млн тонн. Порты Азово-Черноморского бассейна увеличили перевалку на 40,9%, до 3,7 млн тонн, практически весь объем (3,57 млн тонн) пришелся на порт Новороссийск (НМТП). В первой половине года объемы перевалки ЖРС продолжили расти — на 37,5%, до 6,7 млн тонн. Железнодорожная статистика также показывает рост интереса к поставкам руды на экспорт. По данным ОАО РЖД, при незначительном снижении перевозок железной руды в целом (на 0,9%, до 62,9 млн тонн) ее погрузка на экспорт в январе—июле выросла на 19,7%.

Директор направления «Черная металлургия и угли» ЦЭП Газпромбанка Александр Семин говорит, что в 2025 году экспорт ЖРС начал восстанавливаться: за первое полугодие отгрузки концентрата железной руды выросли на 11% год к году, окатышей — на 46%. Основные и новые направления экспорта сейчас — Китай, Турция, а также страны Ближнего Востока и Северной Африки. По словам господина Семина, данные рынки представляют интерес, поскольку в этих странах растет выплавка стали (за исключением Китая). «Цены на ЖРС в мире подросли: концентрат (62% железа) в портах Китая торгуется на уровне $102 за тонну (рост на 8% к июню)»,— рассказывает эксперт. По мнению Александра Семина, стивидоры заинтересованы в увеличении перевалки альтернативных массовых грузов, что способствует началу отгрузки на экспорт через крупнейшие терминалы.

Наталья Скорлыгина