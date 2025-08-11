164 ребенка ранено в Белгородской области с начала СВО
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с 24 февраля 2022 года от обстрелов ВСУ пострадали более 2,4 тыс. жителей региона. Среди раненых 164 ребенка. Инвалидность получили 121 человек, из которых 29 подверглись ампутации конечностей.
Вячеслав Гладков отметил, что в 2024 году на оздоровительный отдых отправили 240 пострадавших, а в 2025 году — 143 человека.
В мае Вячеслав Гладков сообщал, что с начала 2022 года в регионе погибли более 320 человек.
Фотогалерея
Последствия атаки дронов на Воронеж 3 августа
1 / 17