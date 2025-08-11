Bloomberg: в Германии расследуют возможное манипулирование рынком газа

Регулятор электросетей Германии расследует возможный случай манипулирования рынком газа, пишет Bloomberg. Там также предупредили, что махинации при закупке газа могут привести к увеличению счетов за электроэнергию для потребителей.

Расследование касается расходов на сумму около €60 млн в период с середины мая по середину июля 2025 года. Оно началось после того, как регулятор обнаружил «явное несоответствие из-за больших объемов» газа.

Bloomberg отмечает, что в Германии исторически используют два вида газа – с низкой теплоотдачей из Нидерландов и высокой теплоотдачей из России. В периоды сокращения поставок из Нидерландов требуется переработка топлива.

Процесс и расходы денег на него регулирует Trading Hub Europe GmbH. В последние месяцы компания столкнулась с «необычным поведением при выдвижении кандидатур со стороны некоторых менеджеров балансировочных групп».