Фестиваль «Лето на Исети» в Каменск-Уральском посетило более 18 тысяч гостей

Более 18 тысяч человек посетили третий фестиваль «Лето на Исети» в Каменск-Уральском (Свердловская область), который прошел 9 августа, сообщила пресс-служба администрации города.

Фестиваль прошел на лыжно-лодочной станции «Металлист» с многочисленными спортивными и культурными активностями. В рамках него были организованы соревнования по гребле, мини-футболу, стритболу, волейболу на песке, летнему сноуборду на искусственном покрытии, прошел чемпионат по SUP-серфингу. На площадках лодочной станции проходили мастер-классы, этно-состязания, уличные танцы и карнавальное «Фрутишествие».

Парад «Каменской флотилии» на водной глади Исети возглавили глава Каменск-Уральского Алексей Герасимов и бывшие мэры — первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и заместитель председателя областного заксобрания Виктор Якимов.

«Каждый раз организаторы придумывают новое, каждый раз получается душевный, искренний, семейный праздник Такого фестиваля больше нет нигде. Он уникален, как и наш родной Каменск-Уральский»,— подчеркнул Алексей Герасимов.

Полина Бабинцева

Фотогалерея

«Лето на Исети»

Фестиваль &quot;Лето на Исети&quot; в Каменск-Уральском (Свердловская область). Ярмарка

Фестиваль "Лето на Исети" в Каменск-Уральском (Свердловская область). Ярмарка

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль «Лето на Исети»

Фестиваль «Лето на Исети»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль «Лето на Исети». Выступление музыкантов на сцене-понтоне

Фестиваль «Лето на Исети». Выступление музыкантов на сцене-понтоне

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль &quot;Лето на Исети&quot;

Фестиваль "Лето на Исети"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Водные соревнования

Водные соревнования

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль &quot;Лето на Исети&quot;. Ярмарка

Фестиваль "Лето на Исети". Ярмарка

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Кораблик с туристами

Кораблик с туристами

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль «Лето на Исети»

Фестиваль «Лето на Исети»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление музыкантов на сцене-понтоне

Выступление музыкантов на сцене-понтоне

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Мастер-класс по урало-сибирской росписи

Мастер-класс по урало-сибирской росписи

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль «Лето на Исети»

Фестиваль «Лето на Исети»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Кораблик с туристами

Кораблик с туристами

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Кораблик с туристами

Кораблик с туристами

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление на шесте

Выступление на шесте

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Символ Каменск-Уральского — скульптура «Лось» на берегу реки Исети

Символ Каменск-Уральского — скульптура «Лось» на берегу реки Исети

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль «Лето на Исети»

Фестиваль «Лето на Исети»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль &quot;Лето на Исети&quot;

Фестиваль "Лето на Исети"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Виды Каменск-Уральского (Свердловская область). Скалы на берегах реки Исети

Виды Каменск-Уральского (Свердловская область). Скалы на берегах реки Исети

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль &quot;Лето на Исети&quot;. Площадка МЧС

Фестиваль "Лето на Исети". Площадка МЧС

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль «Лето на Исети»

Фестиваль «Лето на Исети»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

&quot;Каменные ворота&quot; — природная арка в скале на берегу реки Исети

"Каменные ворота" — природная арка в скале на берегу реки Исети

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Фестиваль «Лето на Исети»

Фестиваль «Лето на Исети»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

