Фестиваль «Лето на Исети» в Каменск-Уральском посетило более 18 тысяч гостей

Более 18 тысяч человек посетили третий фестиваль «Лето на Исети» в Каменск-Уральском (Свердловская область), который прошел 9 августа, сообщила пресс-служба администрации города.

Фестиваль "Лето на Исети"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фестиваль "Лето на Исети"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фестиваль прошел на лыжно-лодочной станции «Металлист» с многочисленными спортивными и культурными активностями. В рамках него были организованы соревнования по гребле, мини-футболу, стритболу, волейболу на песке, летнему сноуборду на искусственном покрытии, прошел чемпионат по SUP-серфингу. На площадках лодочной станции проходили мастер-классы, этно-состязания, уличные танцы и карнавальное «Фрутишествие».

Парад «Каменской флотилии» на водной глади Исети возглавили глава Каменск-Уральского Алексей Герасимов и бывшие мэры — первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и заместитель председателя областного заксобрания Виктор Якимов.

«Каждый раз организаторы придумывают новое, каждый раз получается душевный, искренний, семейный праздник Такого фестиваля больше нет нигде. Он уникален, как и наш родной Каменск-Уральский»,— подчеркнул Алексей Герасимов.

Полина Бабинцева