«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Что происходит на российском фондовом рынке в преддверии встречи президентов России и США? Какие факторы могут повлиять на стоимость акций и облигаций? И какие сценарии развития событий рассматривают инвесторы? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с экспертом цифровой платформы Bitbanker Владимиром Зерновым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Если реализуются позитивные ожидания инвесторов, что это будет означать для фондового , валютного рынка, облигаций, акций и российского рубля? Предположим, итог переговоров будет для нас позитивным в плане снятия санкций, финансовых прежде всего. Как это отразится на наших ценных бумагах?

Владимир Зернов: Если подобный сценарий будет реализован, то падение доходностей продолжится, соответственно, это вызовет рост цены облигаций. В первую очередь длинных облигаций, которые дают возможность сделать ставку на дальнейшее снижение ставок Центральным банком. Снятие санкций даст большое пространство для действий ЦБ, потому что оно означает снижение инфляционного давления автоматически. Начнут снижаться дополнительные издержки, которые наши компании тратят на то, чтобы вести свою работу в условиях санкций.

Конечно, поначалу может быть очень яркая реакция на подобное. Если мы говорим о длинных ОФЗ, например, то, если все будет совсем хорошо, то ОФЗ могут переоцениться. Но потом уже игроки начнут выстраивать более аккуратно свои стратегии, потому что нормализация ситуации также означает нормализацию кривой процентных ставок. А я в нормальном случае более длинные деньги стоят дороже, чем короткие.

Полная версия программы: