В Ростовской области выявили 11 нарушений миграционного режима

Совместные рейды силовых структур в Ростове-на-Дону и Волгодонске выявили 11 административных нарушений миграционного законодательства и признаки уголовных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В ходе рейда силовики проверили документы 42-х иностранцев. По итогам проверки выявлено пять фактов работы без разрешения, пять нарушений на осуществление трудовой деятельности и одно правонарушение, связанное с фиктивной постановкой на учет по месту пребывания.

Также, при проведении проверки обнаружены признаки преступления: гражданин предоставил строительную бытовку для проживания нелегалу. В отношении владельца бытовки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Проводится проверка законности нахождения иностранных граждан, получивших фиктивную регистрацию, по результатам которой будет принято решение об их выдворении.

Валентина Любашенко