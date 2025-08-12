Близкая соратница самарского экс-губернатора получила американское гражданство
Бывший руководитель департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области Вера Щербачева получила гражданство США, рассказал “Ъ” осведомленный источник. Она считалась близкой соратницей Дмитрия Азарова, который руководил Самарской областью с 2017 по 2024 год. В ноябре 2017-го госпожа Щербачева возглавила департамент инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей областного минэкономразвития, а чуть позже стала руководителем департамента внешних связей администрации главы региона. Чиновница сопровождала господина Азарова во время его международных поездок.
В конце 2023 года Вера Щербачева попала в поле зрения правоохранительных органов. По обращению тогдашнего депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна (ныне — врио главы Курской области) было возбуждено уголовное дело о фиктивном трудоустройстве в региональный Дом дружбы народов девушки старшего сына чиновницы. В ходе расследования выяснилось, что она попала в организацию по просьбе госпожи Щербачевой. В апреле 2024 года полиция провела обыски дома и на рабочем месте главы департамента, а 25 мая, по информации того же господина Хинштейна, она поспешно вылетела за границу.
Также во время расследования вскрылся факт наличия у несовершеннолетних детей Веры Щербачевой гражданства США. Как сообщал Александр Хинштейн, в 2014 году она родила близнецов Федора и Елизавету в одной из частных клиник Флориды. Депутат направлял в Генпрокуратуру и МВД запросы с просьбой уточнить, уведомляла ли чиновница об этом факте органы миграции, однако об их ответах не сообщал.
В правительстве Самарской области не стали комментировать ситуацию, отметив лишь, что бывшая чиновница уволилась 22 мая 2024 года. Связаться с ней “Ъ” не удалось. Евгений Чернов, Самара