Очистные сооружения Анапы находятся на пределе производительности

Очистные сооружения водопровода Анапы работают на максимальной мощности и не могут обеспечить потребности растущего курорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Для решения проблемы Краснодарский край получил 4 млрд руб. на реконструкцию этих объектов. Проект позволит увеличить мощность очистных сооружений до 100 тыс. куб. м в сутки. Это существенно повысит качество водоснабжения для 210 тыс. жителей города и более 1 млн туристов. Завершить модернизацию планируют к 2028 году.

Заместитель генерального директора АО «Анапа Водоканал» Владислав Пахаруков отметил, что сезонный фактор увеличивает нагрузку на систему почти в два раза, и существующая мощность очистных сооружений уже недостаточна даже для текущих нужд.

Реконструкция очистных сооружений также необходима для реализации 29 крупных инвестпроектов. Общий объем вложений превышает 250 млрд руб. Инициатива предполагает создание около 13 тыс. новых рабочих мест и 25 тыс. номеров. В перспективе эти проекты принесут в бюджеты порядка 2 млрд руб. налоговых поступлений.