В блюдах столовой вокзала «Ростов-Главный» выявили кишечную палочку
Ростовская транспортная прокуратура и Роспотребнадзор провели проверку столовой №55 на вокзале. Экспертиза показала наличие бактерий группы кишечных палочек в куриных котлетах и винегрете, которые предлагали посетителям. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Ростовской области.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По результатам проверки, владелицу столовой на территории железнодорожного вокзала «Ростов-Главный» оштрафовали на 30 тыс. руб. за подачу пассажирам блюд с кишечной палочкой.
«Помимо опасных бактерий, инспекторы обнаружили другие серьезные нарушения: продукты без маркировки, хранение просроченной пищи и несоблюдение температурного режима»,— приводятся в сообщении слова из заключения проверки.
Суд обязал индивидуального предпринимателя устранить все выявленные недостатки.