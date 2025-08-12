Потребительская доля

В июле Сбербанк (MOEX: SBER) выдал 175 млрд руб. потребительских кредитов (без учета карточных ссуд) — более половины банковского сектора в сегменте кредитов наличными. Сбербанк, сильнее других сокращавший выдачи новых таких кредитов в первом квартале, сохранит лидерство и дальше, прогнозируют эксперты. Однако конкуренция с другими банками усилится по мере смягчения ограничений ЦБ в части потребительского кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Доля Сбербанка в общем объеме выдачи кредитов наличными в июле достигла 50,8%, что является максимальным значением с начала 2025 года. Это следует из расчетов “Ъ” на основе отчетности Сбербанка по РСБУ и данных аналитической компании Frank RG. Так, в июле 2025 года всего банками было выдано 344,7 млрд руб. кредитов наличными, а в Сбербанке — 175 млрд руб. потребительских кредитов (без учета карточных).

Более высокая доля Сбербанка в данном сегменте за последние два года наблюдалась лишь в феврале и декабре 2024 года (51,8% и 64,4% соответственно). Доля выдачи кредитов наличными Сбербанком плавно увеличивалась с апреля 2025 года, а в июле совершила резкий скачок на 11 процентных пунктов (п. п.).

В Сбербанке на запрос “Ъ” не ответили.

По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, в первом квартале Сбербанк сильнее рынка сократил выдачи новых потребительских кредитов: их падение доходило до двух-четырех раз в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Из данных Frank RG и отчетности Сбербанка следует, что с января по март 2025 года доля выдачи кредитов Сбербанка сократилась на 6,5 п. п. и составила 30,4%. «Подобная динамика, вероятно, была продиктована консервативной кредитной политикой в условиях жестких денежно-кредитных условий и регулирования розничного сегмента,— полагает господин Доронкин.— Рост выдачи кредитов наличными Сбербанком является продолжением тенденции второго квартала по постепенному восстановлению масштабов потребкредитования по мере снижения ставок». Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев не исключает регуляторный фактор. «Из-за разной нагрузки на капитал некоторые банки являются более чувствительными к новым макропруденциальным надбавкам, они сильнее сокращают кредитование, учитывая нагрузку на капитал и объем свободного капитала для аллокации, поясняет он. Согласно данным ЦБ РФ по состоянию на 1 июля 2025 года, значение норматива достаточности капитала (Н1.0) Сбербанка было самым высоким среди всех системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Так, этот показатель у Сбербанка составил 14,07, у других СЗКО — менее 12. «Сбербанк обладает финансовой устойчивостью: рентабельность капитала выше 22%, прибыль за семь месяцев — почти 1 трлн руб., что позволяет банку активно наращивать кредитный портфель»,— указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Учитывая смягчение ДКП, продолжится рост выдачи потребительских кредитов банками, а доля Сбербанка останется наибольшей, уверены аналитики. По мнению Олега Абелева, «этому способствует масштаб и клиентская база, у банка крупнейшая в России база — 110 млн клиентов». Вместе с тем, по мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, другие банки попытаются сохранить или увеличить свою долю рынка за счет агрессивных маркетинговых кампаний. «На рост доли других крупных и средних банков может оказать значительное влияние снижение с 1 сентября макропруденциальных надбавок по новым необеспеченным кредитам,— отмечает он.— Снижение таких надбавок фактически ослабляет финансовую нагрузку на банки и дает им больше места для маневра в части наращивания этого портфеля».

ЦБ с 1 сентября снизил макропруденциальные надбавки по новым необеспеченным потребительским кредитам по всем диапазонам ПСК и ПДН, за исключением наиболее рискованного сегмента с ПСК выше 60% годовых.

Олег Абелев обращает внимание на тот факт, что у Сбербанка растет просроченная задолженность, «ее доля выросла до 2,7% — это говорит о рисках и может вынудить банк ужесточить кредитную политику. «Рост доли банка продолжится, если конкурентные преимущества по сервисам, технологиям будут сохранены при относительно стабильной макроэкономической среде. А снижение доли возможно, если активизируются конкуренты или ЦБ введет новые ограничения»,— заключает эксперт.

Елена Ванюшина, Ксения Дементьева