В Казани директора фирмы подозревают в уклонении от таможенных платежей на 3,5 млн

В Приволжский суд Казани направлено уголовное дело против директора организации, подозреваемого в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму более 3,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По версии ведомства, с августа 2020 года директор организации приобретал за рубежом транспортные средства, комплектующие детали и другое оборудование для коммерческой эксплуатации в картинг-центре в Казани. Всего фигурант ввез более 60 незадекларированных наименований товаров.

Таким образом, обвиняемый уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму более 3,5 млн руб. Директора компании обвиняют по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере).

Диана Соловьёва