УК из Петербурга стала владельцем Борского и Клинского стекольных заводов

Владельцем 100% акций АО «Борский стекольный завод» и ООО «Клинский стекольный завод» стало АО «Управляющая компания» (Санкт-Петербург). Информация о смене собственника отражена в материалах ЕГРЮЛ. Согласно открытым данным, информация о новом владельце Клинского стеклозавода внесена в реестр 8 июля, Борского — 8 августа.

АО «Борский стекольный завод» является крупнейшим в РФ производителем автомобильного стекла. Его производственная мощность составляет 1,2 тыс. тонн продукции в сутки. В свою очередь, АО «Клинский стекольный завод» производит 1,6 тыс. тонн флоат-стекла в сутки.

«Ъ-СПб» писал, что в марте 2024 года владельцем обоих стеклозаводов стал президент холдинга «Адамант» Игорь Лейтис. В апреле этого года сделку о покупке предприятий АО «Управляющая компания» одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Андрей Цедрик