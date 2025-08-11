С водоканала взыскали 827 тысяч рублей за падение дерева на подростка в Тутаеве

Тутаевский городской суд взыскал с ресурсоснабжающей организации 827 тыс. руб. в пользу 16-летнего подростка, на которого весной 2024 года упало дерево. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что инцидент произошел во время сильного ветра на улице Ленина в Тутаеве, когда подросток шел из школы. У ребенка диагностировали тупую черепно-мозговую травму и иные повреждения. В ходе проверки прокуратура выяснила, что сухостойное дерево располагалось на земельном участке котельной ГП ЯО «Северный водоканал», переданном предприятию на праве хозяйственного ведения.

Прокуратура подала в суд иск о взыскании с ресурсоснабжающей организации расходов на лечение и компенсации морального вреда. Иск был удовлетворен.

Напомним, государственное предприятие ЯО «Южный водоканал» присоединили к ГП ЯО «Северный водоканал», которое переименовали в ГП ЯО «Ярославский областной водоканал» (Яроблводоканал).

Алла Чижова