Из-за обстрелов Украины в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей

В Белгородской области четверо мирных жителей пострадали из-за обстрелов вооруженных сил Украины (ВСК), сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

  • В Шебекино ранили мирную жительницу. Ее доставили в больницу с ранениями ноги и лица. В городе повреждены окна и кровли двух домов.
  • В Ясных Зорях пострадал житель от удара беспилотника. У него ранения головы и руки. Он обратился в амбулаторию и отказался от госпитализации. В селе повреждены фасады и заборы трёх домов, а также легковой автомобиль.
  • В Красной Яруге при атаке беспилотника пострадала супружеская пара. Им оказали помощь на месте. В домовладении повреждена кровля.

Вячеслав Гладков сообщил, что все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

Фотогалерея

Последствия атаки дронов на Воронеж 3 августа

Крупная атака БПЛА на Воронеж и четыре района Воронежской области произошла в ночь на 3 августа. На фото: сгоревшие автомобили в одном из районов Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Всего ночью над Воронежем и четырьмя районами области уничтожили свыше 25 беспилотников. В результате падения обломков были разрушены несколько частных домов (один из них на фото)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Один из домов полностью сгорел после попадания обломков БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сгоревший после атаки БПЛА на Воронеж частный дом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После атаки БПЛА пострадало четверо мирных жителей. Трое их них госпитализированы, сообщил губернатор Александр Гусев

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

79-летняя пострадавшая находится в реанимации, она в крайне тяжелом состоянии. 52-летний мужчина и 38-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Личность четвертого раненого не раскрывается

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сгоревший после атаки БПЛА на Воронеж частный дом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В Воронеже продолжают осмотр территорий, идет устранение последствий. По данным мэра облцентра Сергея Петрина, в городе, предварительно, повреждено остекление девяти квартир, повреждены фасады нескольких многоквартирных домов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате атаки БПЛА полностью уничтожены огнем или частично повреждены шесть автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поврежденный автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поврежденный автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Сгоревший автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Сгоревший автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сергей Калашников