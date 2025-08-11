Из-за обстрелов Украины в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей
В Белгородской области четверо мирных жителей пострадали из-за обстрелов вооруженных сил Украины (ВСК), сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
- В Шебекино ранили мирную жительницу. Ее доставили в больницу с ранениями ноги и лица. В городе повреждены окна и кровли двух домов.
- В Ясных Зорях пострадал житель от удара беспилотника. У него ранения головы и руки. Он обратился в амбулаторию и отказался от госпитализации. В селе повреждены фасады и заборы трёх домов, а также легковой автомобиль.
- В Красной Яруге при атаке беспилотника пострадала супружеская пара. Им оказали помощь на месте. В домовладении повреждена кровля.
Вячеслав Гладков сообщил, что все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
