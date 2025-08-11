Патрушев: кадрами для судостроения занимаются министерства

Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что коллегия дает поручения министерствам по подготовке кадров для судостроения и транспортной отрасли.

«Регулярно в рамках полномочий Морской коллегии поручаем Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторгу, Минтрансу, Объединенной судостроительной корпорации принимать меры, направленные на усиление обеспеченности судостроительной и транспортной отрасли квалифицированными кадрами всех профессиональных и образовательных уровней»,— сказал Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Как добавил господин Патрушев, в школах создают профильные инжнерно-технические судостроительные классы, чтобы заинтересовать детей стать судостроителями. Он также сказал, что ведущими университетами по подготовке кадров в морской сфере остаются Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.