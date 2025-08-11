Вслед за Пермью АО «Милком» зарегистрировал новое юрлицо в Башкирии

Удмуртское АО «Милком» (входит в «Комос групп») зарегистрировало в столице Башкирии ООО «Уфимский молочный завод». Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия». По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал нового общества составляет 1 млн руб. Ранее «Милком» создал в Перми ООО «Пермский хладокомбинат» с аналогичным уставным капиталом.

В июле «Ъ-Прикамье» сообщал, что АО «Милком» зарегистрировало в Перми ООО «Пермский хладокомбинат „Созвездие“». До этого в краевой столице действовало одноименное юрлицо, которое обанкротилось в 2023 году. Сейчас в Прикамье работает филиал ижевского производителя. По одной из версий, управляющая компания решила платить налоги в регионе, где выполняет крупный объем работ и получает инвестподдержку. В прошлом году пермский хладокомбинат вошел в двадцатку крупнейших производителей мороженого в России — ежемесячно предприятие выпускает 12 тыс. тонн продукции.