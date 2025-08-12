«Внедрение продуктов окупится быстрее, чем долгосрочные строительные проекты»

На отечественном рынке цифровых решений для промышленности и строительства с 2022 года произошел сильный скачок. Сегодня эти отрасли значительно продвинулись в области импортозамещения, а применение российских технологий информационного моделирования ускоряет и упрощает создание и сдачу крупнейших проектов. О доверии бизнеса к отечественным компаниям, проблеме пиратского софта и новых сферах применения ТИМ рассказал Guide заместитель руководителя департамента развития и внедрения ГК «СиСофт» Александр Белкин.

Фото: «СиСофт» ТИМ активно применяется при возведении жилых зданий и объектов городской инфраструктуры: ТЭЦ, метрополитена, кампусов, больниц, школ и других социально значимых сооружений Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

GUIDE: Последние десять лет строительная отрасль России развивается под эгидой технологий информационного моделирования (ТИМ). Как вы оцениваете прогресс в понимании этих технологий и их применении предприятиями строительного комплекса?

АЛЕКСАНДР БЕЛКИН: Тема информационного моделирования в Министерстве строительства РФ и в строительной индустрии в целом начала активно подниматься более десяти лет назад. Изначально выделялись гранты на разработку решений и проведение исследований, в том числе и в учебных заведениях. Затем последовала работа над нормативными документами и регламентами, а также подготовка к внедрению самого подхода. Благодаря этим усилиям был создан единый строительный классификатор и приняты стандарты, которые позволили информационному моделированию стать неотъемлемой частью цифровизации отрасли. Сегодня говорить о цифровизации строительства без информационного моделирования наряду с электронным документооборотом уже практически невозможно. И это свидетельствует о прохождении значительного пути.

Российские технологии информационного моделирования уже во многом превосходят зарубежные BIM-системы, которые еще недавно пользовались широкой популярностью. Практически любой западный вендор начинал с одного продукта, а затем приобретал смежные программы и предлагал их на рынке как единое решение, несмотря на различия в форматах и базах данных. Изучив западный опыт, российские разработчики выбрали собственный путь развития и начали создавать свои продукты «с нуля». Поэтому сегодня мы обладаем решениями совершенно другого уровня с бесшовной передачей данных внутри системы без какой-либо трансформации сквозным потоком — с этапа проектирования до этапов строительства, эксплуатации и даже демонтажа. В западных системах все это реализуется через отдельные модули, тогда как наши продукты обеспечивают полноценную интеграцию со всеми областями строительства.

В целом же значимый сдвиг в развитии строительных технологий в России произошел в 2022 году: если раньше информационное обеспечение компаний было лоскутным (брались решения от разных вендоров, в том числе иностранных, и осуществлялась работа на разрозненных системах), то 2022 год отменил эту лоскутность в пользу ускоренного перехода на российское ПО, развивающееся экосистемно. В перспективе системы дополнят решения на базе искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных систем, что применяется в строительстве уже сейчас.

G: Насколько важно для строительной компании использовать технологии информационного моделирования? Можно ли свести ответ на этот вопрос только к удобству использования данных технологий или выгоды от применения ТИМ гораздо шире?

А. Б.: Само по себе применение технологий информационного моделирования не гарантирует успех проекта, ведь он во многом зависит и от удачи. Однако использование ТИМ значительно повышает вероятность положительного результата. Применение технологий информационного моделирования — это примерно то же, что собрать все данные о стройке в «одну корзину», иметь возможность по мере необходимости их оттуда извлекать и при этом быть уверенным в их достоверности. Именно потому ТИМ применяют как в промышленном, так и в гражданском строительстве. Кстати, в гражданском строительстве внедрять ТИМ гораздо проще.

G: Почему проще?

А.Б.: Здесь очень высокая повторяемость процессов. На таких объектах при использовании ТИМ вам не нужно изобретать одно и то же дважды: вы можете повторно применять алгоритмы, внося необходимые изменения. ТИМ обеспечивает значительный прирост как в качестве работы, так и в производительности, и данные показатели тесно связаны между собой. Особенно это заметно на начальных этапах проекта. Например, если ошибка допущена на стадии проектирования и своевременно исправлена, то цена такой ошибки — лишь потерянное время. Однако если эта ошибка обнаруживается позже, стоимость ее исправления возрастает многократно.

G: Есть ли какие-то сферы применения ТИМ, которых еще не существует, но в ближайшее время уже могут появиться?

А. Б.: Технологии информационного моделирования по своей сути очень похожи на «Яндекс.Карты», где, помимо самой карты, есть адреса магазинов, кафе, задействованы разные бизнесы, например, такси и многое другое. Аналогично обстоит дело и с ТИМ: строительная отрасль влияет на множество направлений: производство стройматериалов, транспорт, логистику. Огромное количество индустрий зависит от успеха строительного сектора, и ТИМ как источник данных может стать надежной основой для всех этих сфер. В том числе для сбора статистики по использованию стройматериалов в разных регионах, решения логистических задач, планирования капитального строительства и ремонтов. Когда люди делают ремонт дома или на даче, уверен, у всех остаются лишние материалы, которые стоили денег. Применение ТИМ могло бы решить эту проблему и сделать расчет на ремонт таким образом, чтобы не было излишков.

G: Какие наиболее интересные проекты с применением ТИМ были реализованы подрядчиками АО «СиСофт Девелопмент» (входит в ГК «СиСофт»)?

А. Б.: Наши разработки активно применяются при возведении жилых зданий и объектов городской инфраструктуры: ТЭЦ, метрополитена, кампусов, больниц, школ и других социально значимых сооружений. Один из последних ярких примеров: конкурс на лучшую информационную модель, который состоялся 19 июня 2025 года в рамках конференции «Технологии информационного моделирования и инжиниринга (ТИМИ 2025)». За первенство соревновались как крупные игроки рынка, так и локальные компании. Среди победителей были, например, проекты индивидуального жилищного строительства в Сочи, а также промышленные объекты металлургической отрасли.

G: Если западные (хотя бы и американские) разработчики вернутся на российский рынок, нет ли опасности, что отечественные вендоры уступят его только потому, что к иностранным решениям те же проектировщики привыкли?

А. Б.: Таких опасений нет. На расстановку сил на рынке возвращение западных компаний уже не повлияет. Конечно, некоторые российские компании надеются на это, чтобы не менять привычные бизнес-процессы. Однако крупные игроки, госкорпорации и промышленные гиганты уже перешли на отечественные решения — и в первую очередь из соображений информационной безопасности. Доверие к западным разработчикам утрачено. Кроме того, использование иностранного ПО законодательно запрещено на объектах критической инфраструктуры и при исполнении госзаказов.

G: Еще одна проблема — использование рядом предприятий скачанных с торрентов лицензий западных компаний. Если компании позволяют так себя вести по отношению к иностранным разработчикам, что может их удержать от использования пиратских версий отечественных решений?

А. Б.: К сожалению, вопрос соблюдения авторских прав, в том числе на программные разработки, в последнее время у нас размылся. Говорят: мол, раз западные компании «кинули» нас, то и мы можем поступать с ними подобным образом. Но сегодня ты скачиваешь с торрентов западные лицензии, а завтра начнешь так же обращаться с российскими. Мы ведь не продаем программы, а предоставляем возможность пользоваться ими за вознаграждение. Эти средства идут на дальнейшие разработки. Если деньги разработчикам перестанут поступать, развитие остановится. Наша позиция такова: если нарушается авторское право, даже в отношении зарубежного ПО, с этим нужно бороться, потому что нарушение права обесценивает саму суть закона и права. С пиратством должны бороться и отрасль, и государство.

G: Как проблема высокой стоимости заемных средств сказывается на строительной отрасли, а также на разработчиках?

А. Б.: Здесь все достаточно просто: все сокращают программы финансирования. Если в 2022 году наблюдался резкий всплеск инвестиций, то сейчас компании и пользователи опасаются остаться без средств и минимизируют затраты на развитие. С другой стороны, я считаю, что именно в сфере IT существует проблема недофинансирования цифровизации. Многие компании, жалующиеся на высокую стоимость IT-решений, имеют деньги на стройматериалы или инвентарь, но почему-то не готовы выделять средства на программное обеспечение. На самом деле затраты на цифровизацию легко разбить на части и планомерно инвестировать, при этом внедрение продуктов окупается быстрее, чем долгосрочные строительные проекты.

G: Есть ли у российских вендоров амбиции выйти на дружественные зарубежные рынки — особенно в вашей сфере, если развивать экспортный потенциал уже сейчас? Или на это потребуются годы?

А. Б.: Действительно, уровень готовности российских решений очень высок, продукция конкурентоспособна. Нашими разработками интересуются в Китае, странах Латинской Америки, поступают запросы и из европейских стран. Однако пока российский бизнес сталкивается с санкциями, масштабный экспорт наших продуктов организовать крайне сложно. Нам обязательно нужно выходить на зарубежные рынки хотя бы потому, что они значительно превышают российский по объему. Чем быстрее мы выйдем на международный уровень, тем выше будет качество нашей продукции. Появление новых клиентов вызовет новые требования, которые станут стимулом для развития, привлечения инвестиций и внедрения инновационных технологий.

