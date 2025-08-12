В поисках доверия

Цифровая трансформация уперлась в ожидаемый барьер: люди готовы использовать технологии, но не готовы доверять им. Чтобы пройти этот кризис, вендорам и регуляторам придется думать не только о функционале, но и о психологии цифрового доверия. Потому что даже самый совершенный алгоритм бесполезен, если его боится тот, для кого он создан, и не внедряет его.

Технологии достигли высот: генеративный ИИ уже пишет код и принимает кадровые решения, агродроны сканируют поля с хирургической точностью, а биометрия заменяет пароли. Но парадокс цифровой эпохи в том, что чем совершеннее становятся технологии, тем глубже наша к ним настороженность. Компании внедряют ИИ-ассистентов, но сотрудники перепроверяют их работу. Фермеры, окруженные «умными» датчиками, по старинке щупают землю руками. А каждый взгляд в камеру с распознаванием лиц сопровождается неосознанным страхом: «А что если система узнает обо мне слишком много?»

Этот феномен выходит за рамки обычного техноскептицизма. Кажется, что рост затрат на кибербезопасность отражает не только реальные угрозы, но и коллективную цифровую тревожность. Мы строим многоуровневые системы защиты, но паникуем при запросе отпечатка пальца в мобильном банке. Впрочем, все меньше и меньше.

Корень проблемы, кажется, в разрыве между технологическим прогрессом и человеческой психологией. Цифровые решения предлагают эффективность, но их «галлюцинирование» не всегда дает адекватную картину происходящего. И в этом видится парадокс: чем активнее мы доверяем технологиям, используем их, тем быстрее они эволюционируют, а прогресс наступает, когда машины учатся не просто решать задачи, но предвосхищать человеческие сомнения.

Алла Михеенко, редактор Guide «Цифровая экономика»