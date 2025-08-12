Халатность в цифрах

В Ленинском райсуде Уфы началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Башкирии, а ныне замминистра здравоохранения Московской области Ирины Кононовой. Ей инкриминируют халатность и неисполнение решения суда. По мнению следствия, из-за бездействия подсудимой пациенты оперативно не получали жизненно необходимые препараты. Госпожа Кононова объяснила задержку дефицитом финансирования. Однако, как прозвучало в суде, правительство Башкирии в 2022 году выделило дополнительно на покупку препаратов около 500 млн руб.

В Ленинском райсуде Уфы началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой. Ей инкриминируют халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и неисполнение решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

В начале судебного заседания представитель прокуратуры Башкирии Руслан Сарсембеков свыше часа зачитывал обвинительное заключение. Из него стало известно, что подсудимая, являясь должностным лицом, не обеспечила лекарствами и медизделиями паллиативного ребенка из Сибая и двух пациентов с инвалидностью из Уфы.

Говоря о первом пострадавшем, Руслан Сарсембеков отметил, что ему четыре года, он страдает миопатией. Для него жизненно необходимы препараты будесонид и убидекаренон, кислородные маски, зонд для кормления, стойки для аппарата ИВЛ и так далее, о чем Ирина Кононова, как установлено, достоверно знала. С декабря 2020 года по май 2024 года ей поступило 66 соответствующих обращений, в частности, от мамы мальчика и главврача больницы. В итоге ребенку питание Nutrien не выдавали в течение 98 дней с момента назначения, а стойки для аппарата ИВЛ он получил спустя 462 дня. То же самое касалось и части других лекарств: в частности, одним из препаратов ребенка не обеспечивали 287 дней в 2021 году, 154 дня в 2022 году, 99 дней в 2023 году и 69 дней в 2024 году, несмотря на то, что финансовые возможности у минздрава на закупку лекарств и медизделий были.

«Планирование и организация закупочных процедур зависели исключительно от решений Кононовой»,— отметил представитель гособвинения.

Заместителем министра здравоохранения Башкирии Ирину Кононову назначили в марте 2019 года, здесь она проработала до июня 2024 года. Госпожу Кононову считали креатурой главы минздрава Башкирии Максима Забелина. В ноябре прошлого года он ушел в отставку с должности руководителя администрации главы Башкирии, чтобы занять кресло министра здравоохранения Московской области. Спустя некоторое время Ирина Кононова также покинула Башкирию. Сейчас она занимает должность заместителя господина Забелина.

Второй потерпевшей — 30-летний инвалид второй группы — нуждается, в частности, в препарате трикафта. Чтобы получить его бесплатно, уфимка в 2021 году обратилась в минздрав. Через 133 дня, как установило следствие, Ирина Кононова ответила, что у минздрава на покупку лекарства нет денег. Всего уфимка направляла в минздрав Башкирии свыше десяти обращений. В итоге ее не обеспечивали препаратом в течение 300 дней, добавил Руслан Сарсембеков.

«Деяния Кононовой привели к риску обострения заболевания, его прогрессированию, риску обострения хронических инфекционных воспалительных процессов, к риску развития жизненно угрожающих состояний»,— пояснил представитель прокуратуры.

Третьему потерпевшему 36 лет, он инвалид третьей группы. В 2022 году он направил обращение в минздрав на покупку препарата, на который получил ответ об отсутствии денег. В итоге без лекарства уфимец был около полугода. Однако, как было установлено, правительство Башкирии в том же году выделило дополнительно на покупку препаратов 506,4 млн руб., сообщил представитель гособвинения.

Мама первого потерпевшего и двое других подавали иски в суд на минздрав Башкирии с требованием обеспечить их лекарствами, которые в итоге были удовлетворены.

Подытоживая выступление, Руслан Сарсембеков отметил, что Ирина Кононова «пренебрегла своими должностными обязанностями из-за недобросовестного отношения к службе».

Сама подсудимая, отвечая на вопрос судьи, признает ли она вину, сказала, что «категорически нет».

«Извращены практически все факты»,— отметила Ирина Кононова. Показания она даст позже.

На следующем заседании, которое состоится 12 августа, начнется допрос потерпевших.

