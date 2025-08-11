Вирусы родом из Китая

В феврале 1957 года в провинции Гуйчжоу был идентифицирован штамм вируса A (H2N2), происходящий из штаммов вирусов птичьего и человеческого гриппа («азиатский грипп»). Помимо Азии центром пандемии стали США. В период развития пандемии в 1957–1958 годах умерли около 2 млн человек. К смерти приводила пневмония, возникающая при осложнении болезни. Спустя десять лет вирус мутировал в штамм H3N2 («гонконгский грипп»), от которого в 1968–1970 годы умерли, по разным оценкам, от 1 млн до 4 млн человек.

В ноябре 2002 года в провинции Гуандун зафиксировали вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (атипичная пневмония), вызванную коронавирусом SARS-CoV. Считается, что изначальным источником SARS-CoV были летучие мыши, а к человеку вирус перешел от гималайских цивет. За время эпидемии в 2002–2003 годах случаи заболевания выявлялись в 30 странах, всего отмечено более 8 тыс. случаев, смертность составляла около 10%.

В марте 2013 года в провинциях Аньхой, Цзянсу и Чжэцзян были выявлены первые случаи заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H7N9). До этого вирус фиксировался только у птиц, а вспышки регистрировались в Нидерландах, Японии и США. Лабораторно подтверждено 1568 случаев заражения H7N9 человека, смертность составляла до 39%.

В декабре 2019 года в провинции Хубэй впервые выявили штамм коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. В январе 2020 года ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. За пять лет зарегистрировано более 770 млн случаев заболевания по всему миру. Общее число смертей оценивается в 20 млн человек.