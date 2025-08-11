Губернатор обратится в прокуратуру в связи с нарушениями «Т Плюс» в Балакове

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратится в прокуратуру в связи с многочисленными нарушениями сроков отключения горячей воды в Балакове. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба регионального правительства.

Решение обратиться в надзорное ведомство связано с большим количеством жалоб от жителей Балакова. Многие горожане указали на задержку в подаче горячей воды в комментариях в канале филиала «Т Плюс».

Также губернатор выразил недовольство игнорированием главами Вольского, Хвалынского и Энгельсского районов практики аренды за рубль исторических зданий.

Павел Фролов