BBC: китайские военные суда столкнулись в погоне за филиппинским катером

Судно береговой охраны КНР столкнулось с военным кораблем этой же страны во время погони за филиппинским патрульным катером в Южно-Китайском море. Об этом пишет BBC со ссылкой на власти Филиппин.

Фото: Philippine Coast Guard

Командир флота Джей Тарриела сообщил изданию, что представители филиппинской береговой охраны раздавали гуманитарную помощь рыбакам на спорной территории рифа Скарборо. В это время китайская береговая охрана выполнила рискованный маневр и нанесла «значительный ущерб» носовой палубе военного корабля КНР.

Видео, которое опубликовала филиппинская сторона, показывает, как китайский корабль береговой охраны применил водомет во время преследования судна Филиппин. Затем судно КНР сделало резкий поворот и врезалось в гораздо более крупный китайский корабль.

По данным BBC, Китай подтвердил факт конфронтации и обвинил Филиппины в «насильственном вторжении» в воды КНР, но не упомянул о самом столкновении кораблей.

«После столкновения китайский военный корабль стал непригоден к эксплуатации»,— приводит BBC слова господина Тарриелы. В материале также отмечается, что на данный момент информации о пострадавших при столкновении кораблей нет.