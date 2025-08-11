Беспилотники поставят на учет

Власти начнут отслеживать перемещения дронов в России через ЭРА-ГЛОНАСС. По задумке Минтранса, система заработает с 1 марта 2026-го. Как отмечают в ведомстве, она уже используется для наблюдения за автомобилями, а теперь ее адаптируют для гражданских беспилотников. При этом нововведение затронет все категории дронов. Для коммерческих заказчиков услуга будет стоить 560 руб. в месяц. В эту стоимость входит подключение к системе, работа платформы и передача данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Минтрансе считают, что решение позволит смягчить ограничения на полеты дронов, принятые в регионах. О том, как будет работать система, “Ъ FM” рассказал пресс-секретарь АО «ГЛОНАСС» Олег Кириллов: «Госинформсистема ЭРА-ГЛОНАСС на сегодняшний день в полной технической готовности для выполнения функций единой системы идентификации беспилотного транспорта, в частности, авиационных беспилотников. Таких устройств на рынке значительное количество. Они устанавливаются в формате платы на производстве, как и внешний трекер. Это достаточно легкие устройства, 10 г максимум. Они не требуют никакого значительного энергопотребления. При наличии заказчиков сегодня невозможно выполнение работ, потому что есть ограничения по безопасности.

Получая данные от ЭРА-ГЛОНАСС, фактически госорганы будут подтверждать легальность соблюдения маршрутов, будут понимать, кто летит в данном направлении.

Безусловно, услуга идентификации требует расходов со стороны оператора. В текущем формате тариф не превысит 560 руб. в месяц, это соразмерно средней ежемесячной плате за использование мобильной связи или целому ряду развлекательных сервисов. Если разделить эти базовые 560 руб. на средние 60 летных часов в месяц, то получится примерно 9 руб. в час. Понятно, что в коммерческом смысле при выполнении большего числа налетов эта доля будет значительно уменьшаться, что, по мнению большинства производителей беспилотных воздушных судов и компаний-операторов, не является какой-либо нагрузкой. Те данные, которые нам предоставили ряд производителей, говорят, что доля оплаты за услуги идентификации не превысит нескольких десятых процента от общей стоимости летного часа».

Накануне глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что вскоре дроны будут активнее использовать в гражданском секторе. Например, по его словам, доставка товаров беспилотниками может начаться через два-три года. Но в условиях постоянных запретов такие прогнозы кажутся нереалистичными, считает основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков: «Это требование может превратиться в еще один барьер, который формально существует. Таким образом, рынок получит обратный эффект: барьер, который закроет доступ, особенно малому бизнесу, который не имеет достаточного административного ресурса, чтобы, нарушая этот барьер, позволить себе войти в этот рынок.

Сейчас одна из проблем — получить разрешение на полеты. Вообще, легально выполнять полеты не представляется возможным. Предполагается, что эта система позволит эти запреты смягчить. Но остаются другие ограничения. Экономическая целесообразность полетов ставится под сомнение прежде всего из-за того, что требования к перевозке коммерческих и пассажирских грузов у нас примерно одинаковые и к "Аэрофлоту", который обладает парком более чем в 100 самолетов, и к маленькой авиакомпании, которая будет гонять несколько небольших беспилотников чуть больше 30 кг. Поэтому экономическая рентабельность такого бизнеса будет отрицательная, это не решает проблему».

Практика установки трекеров на дроны уже получила массовое распространение по всему миру, говорит эксперт в сфере устойчивого развития городов Антон Гололобов. По его словам, эта мера — часть естественного процесса по развитию так называемой низковысотной экономики: «Разговор об этом начался, когда появились первые коммерческие дроны. В США разработки таких систем управления воздушным трафиком начались в 2015 году. Например, NASA вместе с Uber одну из таких систем очень плотно разрабатывали. В результате в США с 2023 года действует Remote ID. Это цифровые номера для каждого дрона. В этом году у Управления гражданской авиацией должны появиться финальные правила полетов вне прямой видимости для дронов.

Европа в 2023 году разработала свой набор правил — U-Space. Это цифровая диспетчеризация низкого неба. А Китай пошел дальше всех: китайцы не только внедрили свои правила с прошлого года, но и развивают так называемую низковысотную экономику, и ее потенциал они оценивают в десятки миллиардов долларов. По итогам этого года она будет где-то на уровне $120 млрд, может быть, даже больше. И перспективы по этой низковысотной экономике китайцы оценивают в $500 млрд через десять лет».

Минтранс также работает над смягчением требований к аэрофотосъемке с беспилотников, узнал “Ъ”. Сейчас операторы дронов должны получать на такие съемки лицензию ФСБ, а потом на месяц отдавать отснятый материал в Минобороны, чтобы кадры проверили на наличие гостайны. Кроме того, 1 августа в России ввели новый класс воздушного пространства для беспилотников. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает дронам летать на высоте до 150 м над землей или водой.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков